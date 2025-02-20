可成淨零目標獲SBTi認證 台灣科技硬體設備業第12家

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（中央社記者曾仁凱台北20日電）機殼大廠可成今天表示，淨零目標正式通過科學基礎減碳目標倡議（SBTi）審核，成為台灣高科技硬體設備產業第12家取得SBTi認證的企業。

另外，可成近期在CDP（碳揭露專案）的氣候變遷與水安全問卷，也首度雙雙取得B評級。

可成表示，2024年9月向SBTi提交承諾書，將依循科學基礎減碳目標指引，以2022年為基準年，設定近程目標，承諾2030年合計減少範疇1及範疇2絕對溫室氣體排放量46.2%、並減少範疇3溫室氣體排放量27.5%。另外可成設定長期目標，承諾於2050年減少範疇1合併範疇2，以及範疇3絕對溫室氣體排放量分別達90%。已獲得SBTi認證。

為了實現上述目標，可成積極推動多項計畫，包含參與潔淨能源基金，迄今已投入超過7000萬美元（約新台幣23億元），至2024年累計取得4.38億度綠電。

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可成包含台灣和大陸宿遷等各廠區，也增建太陽能發電設備，估計每年可產生約3000萬度綠電。可成導入節能設備、整併空壓機、使用LED燈等相關措施，估計各廠區每年可降低至少1.5%用電量。宿遷廠區也於2024年底獲頒ISO 50001能源管理系統證書。

另外，可成持續提升廢棄物與水資源再利用率；採購低碳原料，目前低碳產品製程中使用再生鋁的比率已接近100%。（編輯：蘇志宗）1140220