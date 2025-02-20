川普2.0效應拉貨潮調查從9%降至1% 經部：明顯淡化

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（中央社記者劉千綾台北20日電）川普2.0牽動供應鏈重組及廠商拉貨動能，經濟部調查顯示，僅1%表示有拉貨潮，比例低於前次公布的9%，顯見拉貨潮逐步淡化。此外，受運輸工具一次性大單挹注，1月東協訂單達92.4億美元，創歷年同期新高。

經濟部今天公布1月外銷訂單統計469.7億美元，受春節落點影響，拉低整體表現翻黑，年減3%。

外界關注川普2.0拉貨效應，經濟部統計處持續追查402家廠商，調查結果顯示，僅1%表示有提前拉貨情形，觀察前2次調查結果，依序為8.3%、9%廠商認為有提前拉貨潮。

經濟部統計處長黃于玲表示，顯見拉貨潮有淡化情形，因此下個月不會再調查追蹤，後續是否進行新的調查將視情況而定。

觀察主要地區接單情形，黃于玲表示，1月美國訂單163.8億美元，年增6.4%，為歷年同期第2高，AI需求熱絡，帶動電子產品增加16.4億美元，但手機和筆電等產品因基期較高，接單呈現年減。

此外，1月東協訂單達92.4億美元，創歷年同期新高紀錄，主因接獲運輸工具一次性大單挹注，金額約12億美元。

中國大陸及香港方面，訂單為86.8億美元，年減18.3%，以電子產品減少11.1億美元或減19.1%較多。黃于玲表示，日本訂單為23.5億美元，年增8.0%，主要成長貢獻為資通訊產品，尤其是資料中心客戶對伺服器需求增加。

去年全年海外生產比為48.61%，寫下近15年來新低紀錄，今年1月海外生產比降為44.8%，為18年以來歷年同期最低。

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針對電子產品的海外生產比持續降低趨勢，黃于玲分析，主因為台灣半導體產業鏈完整，且先進製程相對具有優勢，加上AI高效能運算和雲端需求帶動，推升相關產能需求，又以台灣占多數，因此帶動國內生產比重。

不過，黃于玲也提醒，海外生產比會受淡旺季因素影響，長時間觀察比較準確。至於海外生產比是否受川普2.0影響，她認為，需觀察廠商產能調配情形，廠商擴大對美國投資目前尚未發生，將持續觀察。（編輯：張均懋）1140220