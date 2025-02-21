美國電力設備需求看增 重電族群齊揚

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（中央社記者張建中新竹21日電）美國官員估計，2028年前科技公司訓練AI需要5GW能源，市場看好帶動電力設備需求增長，華城等重電業者可望受惠，推升重電族群股價齊揚。

美國成立國家能源主導委員會，協助滿足美國發展人工智慧（AI）的龐大電力需求。據美國官員預估，最快2028年前，科技公司訓練AI需要5GW（百萬瓩）的能源，引發市場關注，預期可望帶動電力設備需求增長。

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除新增需求外，還有汰舊換新的需求，市場預期台灣廠商營運可望受惠，吸引資金湧入，推升華城等重電族群股價紛紛走高。華城盤中達676元，大漲53元，創4個多月新高。

中興電盤中達172元，上漲9.5元，士電達223元，上漲17元，同創4個多月新高。東元攀高至57.2元，上漲2.7元，創8個月新高。亞力強攻漲停，達118.5元。（編輯：楊蘭軒）1140221