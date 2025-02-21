首屆歐洲無人機展 漢翔推反制無人機系統

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（中央社記者顏若瑾杜塞道夫21日專電）首屆歐洲航太無人機載具展在德國杜塞道夫舉辦，漢翔航空工業推出「反制無人機的無人機」。漢翔副總經理莊秀美說，期待屆時市場反饋得以量產。

「2025年歐洲海陸空無人載具及自駕系統產業鏈展」（Xponential Europe）2月18至20日在德國杜塞道夫展覽中心舉辦，台灣包括漢翔航空、雷虎科技與敬鵬工業等在內的數十家廠商組團參展，展示無人機市場台灣製造的自主供應鏈成果與潛力。

漢翔航空工業副總經理莊秀美表示，漢翔將在今年6月與策略夥伴一起推出首架「反制無人機系統」，該系統結合雷達與攝影鏡頭等5個運作功能，經過國家通訊傳播委員會（NCC）驗證後就可以出產。

莊秀美說，「可能量不會像無人機那麼多，但是重要性很大」，尤其是政府、機場與石油等機構與區域，透過反制無人機系統載具可以在偵測範圍內，控制方圓內可疑的無人機訊號，再必要使用人為干擾發射器（Jammer）進行干擾癱瘓，讓闖入的無人機失去方向。

莊秀美進一步解釋，反制無人機系統包含主動與被動雷達，主動雷達負責快速偵蒐標的物，被動雷達與干擾器扮演關鍵角色，「被動雷達是說，我在這裡什麼都不動，不要掃別人，也沒有要搜尋什麼，但是進入搜尋系統就可以感測到無人機進來」，接著透過干擾器破壞對方的定位系統，讓無人機找不到位置，像是國外使用高能微波或是雷射直接摧毀，又稱「軟殺」。

雷虎科技展示陸上、水上、空上的各種載具。雷虎科技策略長張峰寧表示，雷虎專長陸海空載具在應用上，「如果他們要軍用，我們可以幫他軍用」，看買的人需要什麼，「要我裝照相機與機關槍都沒問題」。

另外，各種大小的馬達也是雷虎科技這次的展出重點。張峰寧說，目前市面上無人機用馬達多是中國製造，雷虎有全自動生產線在台灣，「雖然比較貴但是詢問率很高」。

張峰寧說，因為供應鏈市場去中化需求，台灣製造更顯產品價值；為拓展海外市場，雷虎同時也在美國有生產基地，生產關鍵零組件給全球客戶。

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敬鵬專案課長廖崇賢表示，敬鵬專長車用電路板，透過參展試探無人機的市場需求，無人機小小一台但是具備很多功能，技術就必須更精密與複雜，「目前詢問度很高，都還在報價階段」。

敬鵬工業協理林家琪表示，原本產品用於路上，安全性已經有保障，「來空中試試看」，透過展覽也認識很多供應商，有機會了解現在的應用方式。（編輯：田瑞華）1140221

歐洲航太無人機載具展在德國杜塞道夫舉辦，雷虎科技發表全新美國製造符合NDAA規範的高性能FPV飛控、變速器等關鍵零組件。中央社記者顏若瑾杜塞道夫攝 114年2月21日

歐洲航太無人機載具展在德國杜塞道夫舉辦，漢翔航空工業推出「反制無人機的無人機」，圖為漢翔副總經理莊秀美。中央社記者顏若瑾杜塞道夫攝 114年2月21日

歐洲航太無人機載具展在德國杜塞道夫舉辦，雷虎科技展示陸上、水上、空中各種載具，以及各種應用能力。圖為雷虎科技策略長張峰寧。中央社記者顏若瑾杜塞道夫攝 114年2月21日