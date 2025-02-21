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財部：AI帶動網通設備迎曙光 出口終止連5季衰退

2025/2/21 14:39
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（中央社記者張璦台北21日電）國際電信商及品牌廠去化庫存，台灣網路通訊設備出口112、113年連續2年負成長，不過，財政部統計處指出，隨AI等應用需求漸顯，113年第4季網通設備外銷走出低潮，終止連5季年減，轉為年增8.8%，且今年1月延續成長格局、年增22.1%。

財政部統計處發布統計通報指出，受惠COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情帶動數位轉型及遠距商機興起，各國推動寬頻基礎建設計畫，加上美中貿易戰引發台商產能回流，台灣網路通訊設備出口於民國108至111年間重返成長軌道，111年成長至142.9億美元，為歷年次高，僅次於100年的162.2億美元紀錄。

財政部統計處表示，112至113年，隨終端需求放緩、國際電信商及品牌廠去化庫存，網路通訊設備出口連2年下降，根據統計，113年第4季已走出低潮，終止連5季衰退，轉為年增8.8%，主因人工智慧（AI）等應用需求逐漸顯現，且今年1月出口續呈正成長，年增率達22.1%。

按細項貨品觀察，財政部統計處指出，在109至113年的近5年，以交換器及路由器占6成為最大宗，去年第4季受雲端資料服務、5G網路擴展，推升出口值至25.7億美元，創歷年單季新高，全年則因基期墊高而年減5.8%。

光纖電纜及相關元件方面，財政部統計處表示，獲益於資料中心對高速傳輸需求提升，113年出口增加近1倍；同時，手機及網通產品的零件也年成長26%。

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進一步觀察外銷主要市場，財政部統計處分析，台灣網路通訊設備商長期深耕美國、歐洲市場，近5年對兩地區出口比重合占約2/3，隨各國政府擴大寬頻基礎建設及美國推動乾淨網路政策 ，台灣113年對美、歐出口網路通訊設備，與109年相比，各大增39.3%、55.9%。

財政部統計處表示，新興的東協、印度市場潛力大，且亦積極布建5G網路，帶動台灣對此2市場網通設備出口，近5年分別擴增83.6%、3.1倍；對中國與香港、日本出口表現疲弱，113年較109年各減1.5%、2.4%。（編輯：林興盟）1140221

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