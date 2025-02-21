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日圓升破150引領亞幣走揚 新台幣收32.745元

2025/2/21 18:05（2/21 18:15 更新）
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新台幣兌美元21日收盤收32.745元，升4.6分。（中央社檔案照片）
新台幣兌美元21日收盤收32.745元，升4.6分。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北21日電）川普關稅措施尚無新進展，利空鈍化，加上日圓強勢表態，一度升破150大關，引領亞幣走揚，新台幣兌美元今天收盤收32.745元，升4.6分，不過交投熱度有限，台北及元太外匯市場總成交金額僅12.59億美元。

無畏美股收低，台灣股匯市今天同步走揚，台股開高反彈，權值股台積電回神，帶動電子類股表現，部分資金轉進重電和記憶體族群，加權指數漲勢擴大，突破23700點，終場收在23730.25點，上漲242.79點。

外匯交易員表示，美國總統川普（Donald Trump）的關稅仍是投資人關注重點，但沒有進一步明確細節前，市場對此議題漸漸疲乏，「關稅疲勞」效應下，美元指數下挫，日圓則因升息預期轉強，匯價強勢表態，一度突破150大關，觸及149價位，儘管隨後漲高回落，仍有助於提振亞幣氣勢。

新台幣兌美元今天開盤價為32.73元，在日圓領漲、熱錢回流及台股反彈等因素助攻下，呈現偏升整理，最高升抵32.715元。

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新台幣今天同步收週線，本週累計升值2.5分或0.07%，週線連2紅。

外匯交易員指出，國際政經局勢不確定性高，但川普關稅措施沒有更新的進展，市場恐慌情緒消退，暫時沒有進一步貶值的力道，短線就由美元指數及外資動向，主導新台幣匯率走勢，估計仍將延續盤整格局。（編輯：林興盟）1140221

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