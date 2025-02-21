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國際通商：看好AI半導體 助攻台灣經濟更上一層樓

2025/2/21 21:42
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（中央社記者羅元駿台北21日電）國際通商法律事務所今天指出，過去2年看到台灣經濟充滿韌性，加上台灣半導體的角色日漸重要，和人工智慧（AI）的發展，更加看好台灣經濟更上一層。

國際通商法律事務所（Baker McKenzie）今天舉行50週年慶祝晚會，以「在地深耕，全球佈局」為主題，並邀請富邦集團董事長蔡明忠、國泰金總經理李長庚、台新金總經理林維俊等客戶分享。

蔡明忠指出，當時與國際通商印象深刻的合作案為台灣高鐵BOT案，在90天的議約馬拉松，以百箱標案文件、堅強團隊和扎實計畫勝出，使台灣成為「南北一日生活圈」。

李長庚回憶，2003年發生一件盜領侵占款案件，因價金存放於國泰世華銀行帳戶，導致銀行無端捲入訴訟，經長達17年冗長訴訟，直至2023年最高法院駁回後、總算落幕。

李長庚說，國際通商就像是國泰的家庭醫師，不管雙方成員如何變動、之間的合作沒變，其中「誠信」的核心價值更與金融業一樣。

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國際通商指出，台北是重要市場，過去2年看到台灣經濟充滿韌性，加上台灣半導體的角色日漸重要，以及人工智慧（AI）發展，更加看好台灣經濟更上一層。

國際通商主持律師馬靜如表示，客戶的成功就是事務所的成功，並感謝客戶的信任，共同走過半世紀。（編輯：林興盟）1140221

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