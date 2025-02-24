聯發科完成全球首次5G-Advanced非地面網路連線

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（中央社記者張建中新竹24日電）聯發科今天宣布，與Eutelsat和Airbus共同完成全球首次5G-Advanced NR-NTN（非地面網路）實網連線，證明5G-Advanced NR-NTN通訊技術部署在商用低軌衛星的可行性。

聯發科發布新聞稿表示，這次成功連線使用軌道上商業運轉630顆低軌衛星的一部分，創造全球衛星業者升級至5G-Advanced NTN技術的商業機會，並為未來6G NTN通訊技術研發奠定基石。

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聯發科指出，這次測試以3GPP Release 17規範為基礎，使用Airbus製造的Eutelsat OneWeb低軌衛星及聯發科的NR-NTN測試晶片。

此外，測試還使用工研院的NR-NTN測試基地台（gNB）、Sharp Ku頻段陣列天線，並在羅德史瓦茲測試儀器支援下共同完成。（編輯：林家嫻）1140224