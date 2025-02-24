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可成2024年每股賺19.4元 近4年新高

2025/2/24 20:04
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（中央社記者曾仁凱台北24日電）機殼大廠可成今天公布2024年財報，全年合併營收新台幣180.84億元，與2023年持平；稅後純益131.99億元，年增44.2%，每股純益19.4元，為近4年新高，創下2020年宣布出售中國泰州廠區、退出iPhone機殼供應鏈後的最佳獲利成績。

可成去年第4季營收46.36億元，季減9.4%，主要受到淡季影響，年增率達40.2%。毛利率也隨營收下滑至32.1%，比去年第3季減少2.4個百分點；但受惠產品組合調整及成本管控得宜，較前年同期大幅拉升7.4個百分點。

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另外，受惠新台幣兌美元匯價貶值，產生業外匯兌收益約19.23億元，激勵可成去年第4季稅後純益37.58億元，季增率高達1.62倍，也較2023年同期轉虧為盈，單季每股純益5.52元。

展望2025年，可成看好Windows作業系統升級及AI PC熱潮，將引領電腦市場另一波結構性成長。可成將隨著整體產業復甦步伐，持續推進內部有機成長與策略轉型。（編輯：林家嫻）1140224

可成
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