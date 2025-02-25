美對伊朗石油業祭新制裁 鎖定影子船隊加強打擊

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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國財政部今天對伊朗石油業實施新一輪制裁，對象是30多家仲介商、油輪營運商與航運公司，理由是它們在銷售與運輸伊朗石油中所扮演的角色。

路透社報導，美國總統川普正尋求將伊朗原油出口降為零以防止伊朗藉此獲得核武，川普並在他與前任拜登政府已實施的層層制裁基礎上，進一步加強制裁力道。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在一份聲明中表示：「伊朗持續依賴影子船隊、託運商與仲介商網絡促進石油銷售，並資助其破壞穩定的活動。」

貝森特補充說：「美國將對伊朗石油供應鏈各環節使出一切可能手段，任何交易伊朗石油的人都將面臨重大制裁風險。」

美國財政部表示，這一輪新制裁針對的是阿拉伯聯合大公國與香港的石油仲介商、印度與中國的油輪營運商及經理人、伊朗國家石油公司（National Iranian Oil Company）負責人與伊朗石油碼頭公司（Iranian Oil Terminals Company）。

川普本月稍早恢復對伊朗進行「最大程度施壓」，包括努力將伊朗石油出口降至零，重新實施川普第1任期內華府對伊朗實施的強硬政策。

石油是伊朗主要收入，針對伊朗的石油出口是為切斷其核子與飛彈計畫的資金來源。這項措施主要禁止任何美國個人或實體與制裁對象有業務往來，同時凍結任何美國境內持有的資產。

川普曾指責前總統拜登未能嚴格執行石油出口制裁。

根據美國能源情報署（Energy Information Administration）估計，伊朗儘管受到美國制裁，石油出口仍在2023年帶來530億美元收入，2022年則為540億美元。

根據石油輸出國家組織（OPEC）數據，2024年產量將達2018年以來的最高水準。

川普第1任期對伊朗重新實施制裁後，任內有部分時間讓伊朗石油出口接近於零，但拜登入主白宮後，伊朗成功逃避制裁，出口也出現反彈。

目前尚不清楚川普的措施是否會大幅壓低伊朗的出口。

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中國並不承認美國的制裁，中國企業購買最多的伊朗石油，兩國也建立一個主要使用人民幣與中間商網絡的交易體系，從而規避使用美元與美國監管機構的監管。

總部位於巴黎的國際能源總署（International Energy Agency）認為，沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國和其他石油輸出國家組織成員擁有剩餘產能，可以彌補同組織的伊朗在出口上的損失。（譯者：屈享平/核稿：張曉雯）1140225