世界先進：第1季出貨看增1成 產品售價下滑

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（中央社記者張建中台北25日電）晶圓代工廠世界先進總經理尉濟時今天表示，2025年第1季客戶需求回溫，訂單能見度達3個月，第1季晶圓出貨量可望增加8%至10%，產品平均售價將下滑4%至6%。

世界先進下午舉行線上法人說明會，尉濟時說，經歷年底庫存調整之後，2025年第1季部分客戶需求提升，此外，中國刺激方案持續並擴大適用範圍，加上供應鏈因應關稅不確定性提前拉貨，預期第1季晶圓出貨量將增加8%至10%。

尉濟時表示，隨著客戶需求提升，第1季產能利用率將攀高到70%至75%。第1季面臨跌價壓力，預估產品平均售價將下滑約4%至6%，不過之後跌價壓力可望趨緩，第1季毛利率約29%至31%。

至於產能規劃，尉濟時指出，2025年總產能將約343萬4000片8吋晶圓，增加1%；五廠月產能將自2024年底的1.5萬片，擴增加到2025年下半年的2.3萬片。

資本支出方面，尉濟時說，2024年資本支出新台幣159.4億元，因部分採購訂單付款條件優於預期，低於原估的270億至280億元水準，2025年資本支出將約600億至700億元，其中90%的資本支出將用於與恩智浦（NXP）在新加坡的合資廠VSMC廠房建置。

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世界先進2024年第4季受晶圓出貨量減少影響，季營收115.53億元，季減2.1%，因產能利用率下滑，毛利率28.7%，較第3季下滑0.3個百分點，歸屬於母公司淨利約18.47億元，季減13.3%，每股純益1.03元。

世界先進2024年總營收440.55億元，增加15.1%，因成本升高影響，毛利率27.1%，下滑0.2個百分點，歸屬母公司淨利70.46億元，減少4.4%，每股純益4.16元。（編輯：楊蘭軒）1140225