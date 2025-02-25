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房市降溫建商推案審慎 1月建築貸款餘額連3降

2025/2/25 19:08
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（中央社記者潘姿羽台北25日電）1月適逢農曆春節，工作天數減少，導致中央銀行今天公布的1月房貸餘額與建築貸款餘額年增率雙雙下滑，其中建築貸款素有「建商推案信心風向球」之稱，在房市降溫影響下，建商心態審慎，貸款餘額已經連3月衰退。

央行統計，1月房貸餘額為新台幣11兆1112億元，月增281億元，相較去年月增量動轍700、800億元以上，明顯放緩，年增率9.86%，也是8個月來最低水準。

央行官員解釋，今年農曆春節假期落在1月，工作天數較去年12月大減5個工作天，房屋交易、貸款都會受影響，因此1月不只新承做房貸大減，房貸餘額增速也放慢許多。

至於反映建商推案信心的建築貸款，呈現同樣趨勢，1月建築貸款餘額為3兆4325億元，月減57億元，年增率3.7%，為去年9月以來最慢增速。

值得注意的是，貸款餘額屬於「存量」概念，多數時候呈現穩步走揚，但建築貸款餘額自去年11月起已連續3個月減少。

央行官員說明，1月有農曆春節的季節性因素干擾，工作天數減少，各類貸款都會受影響，至於建築貸款走跌，除了反映房市降溫，央行推動不動產授信控管，餘屋貸款受限，也會影響建商推案策略。

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央行官員直言，先前房市正熱，不論建案區域在哪，幾乎都賣得掉，建商資金壓力沒這麼大，如今市況截然不同，蛋黃區、蛋白區或是蛋殼區，個案表現差異很大，建商推案心態轉為審慎。

至於建築貸款轉跌、年增率持續走低，是否意味建商更加保守，央行官員認為，畢竟1月有季節性因素干擾，拉長時間觀察趨勢是否延續，有助於正確判斷市況變化。（編輯：林家嫻）1140225

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