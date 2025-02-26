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胡同集團多品牌發展 第3季插旗北美開直營店

2025/2/26 18:39
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（中央社記者江明晏台北26日電）以燒肉餐廳起家的胡同集團發展多品牌營運模式，引進韓國BHC炸雞，並取得日本胡椒廚房台灣獨家代理，總經理楊哲瑋表示，今年國內會再拓10間店，預估第3季會在北美開出首家直營店。

橘焱胡同集團今天舉行媒體交流會宣布，由楊哲瑋接任總經理統籌集團營運，加速成長，並跨出海外市場。

楊哲瑋為「開丼」創辦人，畢業於政治大學企業管理學系，擁有品牌經營與市場經驗，他曾於上海創立「元將軍牛丼壽喜燒」，並返台創立「開丼」品牌，橘焱胡同集團2023年9月併購，楊哲瑋運用集團資源優化業務結構，讓「開丼」獲利倍增。

他同時推動集團拓展市場，包括引進韓國BHC炸雞，進駐台北大巨蛋，並取得日本Pepper Lunch（胡椒廚房）台灣區獨家代理權。

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楊哲瑋表示，今年集團店數超過65間店，計畫於今年內在國內再拓展10家以上分店，其中BHC炸雞與「胡同裏」品牌將同步推進加盟體系，並積極推動集團多品牌發展，在都會商圈、百貨美食街都強化布局。

針對海外市場發展，楊哲瑋表示，將聚焦北美市場，評估各品牌海外直營拓展機會，預計第3季會開出直營店，也會尋求更多國際品牌合作。（編輯：張均懋）1140226

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