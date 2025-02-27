廣達2024年每股大賺15.49元 創上市以來新高
2025/2/27 17:04
（中央社記者吳家豪台北27日電）代工廠廣達今天公布2024年財報，受惠於人工智慧（AI）需求，合併營收達新台幣1.41兆元、年增30%，歸屬於母公司稅後淨利約597.02億元、年增50.5%，每股盈餘15.49元，大賺逾一個股本，寫下1999年掛牌上市以來、26年新高。
廣達董事會今天決議，2024年下半年配發現金股利每股13元。
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廣達去年第4季合併營收約4173.13億元，季減1.7%、年增45%，營業淨利約151.59億元，季減22.5%、年增28.4%，歸屬母公司稅後淨利約158.73億元，季減4.6%、年增54.4%，每股盈餘4.12元。
廣達先前對中央社記者表示，AI伺服器出貨配合客戶時程，目前市場對輝達GB200伺服器關注度較高，隨著供應鏈良率問題解決，廣達預期第1季GB200出貨將高於去年第4季。（編輯：林家嫻）1140227
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