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工具機展登場 機械公會：要適應國際政經環境變化

2025/3/3 11:26
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（中央社記者鍾榮峰台北3日電）台北國際工具機展（TIMTOS）今天上午舉行開幕典禮，台灣機械工業同業公會理事長莊大立致詞表示，國際情勢錯綜複雜，人工智慧（AI）功能和機械手臂正擴展應用，帶動數位轉型，台灣產業必須由「反應」轉變為「預應」，甚至要能「適應」國際政經環境變化。

展望國際局勢，莊大立指出，經歷COVID-19疫情、美中衝突等國際政治經濟變局，企業經營環境劇變，以及地緣政治衝擊、俄烏及以阿區域戰爭、關稅議題等變數，近期情勢錯綜複雜，加上新興工具機業者崛起、國際匯率影響，台灣業者經營面臨挑戰。

展望今年產業表現，莊大立表示，儘管2024年全球經貿情勢不穩、景氣低迷，今年仍有大批國際買主專程來訪，顯示台灣機械和工具機產業具備韌性與活力，預料製造業今年可望觸底反彈。

對於台灣機械和工具機業未來布局，莊大立指出，人工智慧技術與時俱進，AI功能和機械手臂正擴展應用，帶動數位轉型，產業必須由「反應」轉變為「預應」，甚至要能「適應」國際政經環境變化。

莊大立表示，台灣供應鏈已從過往追求性價比，轉向節能減碳、碳足跡揭露等永續發展方向，未來將以綠色製程與服務驅動訂單成長。

他表示，機械公會持續配合政府政策，協助產業導入人工智慧應用與淨零轉型，驅動產業從價格轉為價值競爭，帶動產值上升。

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外貿協會與機械公會共同主辦台北國際工具機展，今天起一連6天在南港展覽館和台北世貿1館展出，總計吸引超過1000家廠商，使用6100個攤位，展覽規模創歷史新高，預計吸引超過5萬名國內外業者參觀。

主辦單位表示，此次展覽以Integrate to Innovate（整合創新，智造未來）為展出主軸，聚焦AI與機器人、智慧製造及節能永續3個核心觀念，引領全球工具機業者開創半導體、電動車、醫療、航太與綠能等5大應用領域商機。（編輯：林家嫻）1140303

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機械公會估今年產值成長5%至10% 盼川普政策確定
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