川普點名加密貨幣儲備 比特幣約漲至9.4萬美元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社新加坡3日綜合外電報導）比特幣（Bitcoin）今天的交易價格比上週低點增加了20%，美國總統川普說會納入新戰略儲備的其他多種加密貨幣也大幅上漲。

路透社報導，川普在社群平台「真實社群」（Truth Social）發文說，他今年1月發布有關數位資產的行政命令，將創造比特幣、以太幣（ether）、瑞波幣（XRP）、索拉納幣（SOL）、艾達幣（ADA）等加密貨幣儲備。他先前並未點名這些貨幣。

他今天說，比特幣和以太幣將是這部分貨幣儲備的核心。

川普發文後，全球最大加密貨幣比特幣交易價格比2月28日低點增加超過20%，扭轉了自今年1月中旬以來市場因川普未依承諾放鬆監管而產生的失望情緒。

比特幣最新交易價格約為9萬4154美元，2月28日則為7萬8273美元。

以太幣在週末上漲20%，最新交易價格為2482美元；瑞波幣上漲38%；索拉納幣上漲20%；艾達幣上漲78%。

澳洲金融服務公司「激石集團」（Pepperstone Group）研究負責人魏斯頓（Chris Weston）說，這波漲勢可能延續到川普本月7日主持的首屆白宮加密貨幣峰會，但其他市場看空恐怕會影響投資人情緒。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

市場樂觀認為對加密貨幣友善的川普會提倡一項戰略性比特幣基金，終結前總統拜登政府打壓加密貨幣產業的行動。

但川普上任後，除了任命一些對加密貨幣友善的官員之外，目前少有相關政策的具體消息。（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1140303