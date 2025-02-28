比特幣價格下挫 3個多月來首次跌破8萬美元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社香港28日綜合外電報導）全球市場震盪之際，加密貨幣拋售速度正加快，尤其比特幣（Bitcoin）的價位，今天是3個多月來首次跌破8萬美元（約新台幣263萬元）。

法新社報導，比特幣今天的亞洲早盤價格一度跌至7萬9525美元，跟上個月超過10萬9000美元的高點紀錄相比大幅下挫，同時也創下去年11月11日以來的最低價位。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

美國總統川普（Donald Trump）去年11月勝選後，比特幣價格一路水漲船高，他曾在競選期間承諾，要放寬對數位貨幣的監管，並矢言要讓美國成為「加密貨幣的世界首都」。

比特幣節節攀升與全球金融市場的漲勢原本一致，但川普宣布強硬政策，不僅要對經貿夥伴課徵關稅，且揚言發動全球貿易戰，以致近幾週來市場的樂觀氛圍消退。（譯者：曹宇帆/核稿：陳彥鈞）1140228