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Bybit加密貨幣遭竊損失近5百億 FBI控北韓駭客犯案

2025/2/27 18:01（2/27 18:13 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）虛擬貨幣交易所Bybit上週遭駭損失價值15億美元（約新台幣491億元）的數位資產，堪稱歷來加密貨幣業最大規模竊案，美國聯邦調查局今天指控是北韓駭客犯案。

法新社報導，總部位於杜拜的Bybit上週通報，駭客竊取了40萬個以太幣（ETH），美國政府今天把矛頭指向平壤。

根據美國聯邦調查局（FBI）發布的公開聲明：「虛擬貨幣交易所Bybit價值約莫15億美元的虛擬資產遭竊，（北韓）要負全責。」

FBI說，名為TraderTraitor、又稱之為「拉撒路集團」（Lazarus Group）的組織，犯下這次竊案，並說，他們「手法相當俐落，已經把部分竊取的資產轉成比特幣和其他虛擬資產，分散到多個區塊鏈的數以千計地址」。

FBI還說：「料想這些資產將進一步被洗白，最終轉換為法定貨幣。」

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為了報復嘲諷北韓領導人金正恩的電影「名嘴出任務」（The Interview），拉撒路集團10年前被控駭入索尼影業（Sony Pictures）而聲名狼藉。

據稱拉撒路集團曾於2022年自Ronin Network竊奪價值6億2000萬美元的以太幣和穩定幣USD Coin，號稱是當時歷來規模最大的加密貨幣竊案。（譯者：曹宇帆/核稿：陳政一）1140227

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