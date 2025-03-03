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川普倡議建立美國加密貨幣儲備 幣圈應聲噴漲

2025/3/3 04:36
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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國總統川普今天宣布，5種數位資產可望納為美國新的「加密貨幣戰略儲備」，被點名的加密貨幣交易價格隨即暴漲。

路透社報導，川普在社群媒體上發文說，他1月針對數位資產發布的行政命令將創建涵蓋比特幣（Bitcoin）、以太幣（Ether）、瑞波幣（XRP）、索拉納幣（SOL）、艾達幣（ADA）等加密貨幣的貨幣儲備。

法新社報導，川普在自家「真實社群」（Truth Social）上發文說，他上任後不久設立的工作組正在推進這項儲備計畫。

消息一出，這些資產今天應聲上漲8%到63%不等。

其中全球巿值最大加密貨幣比特幣上漲約8%，來到9萬828美元；巿值第2的以太幣上漲8.3%，來到2409美元。另外3種巿值較小數位貨幣中，瑞波幣於華府時間下午1時上漲約34%、索拉納幣上漲約22%、艾達幣飆漲逾63%。

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川普和身邊人不只一次介入加密貨幣巿場，包括他自己和第一夫人梅蘭妮亞．川普（Melania Trump）最近都推出自家迷因幣，引發外界指控兩人想從政治成就中牟利。

川普政治盟友、億萬富豪馬斯克（Elon Musk）也經常在自家X平台上拉抬加密貨幣行情。（譯者：何宏儒）1140303

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