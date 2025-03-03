集邦：第1季NAND Flash營收恐季減20% 下半年回升
2025/3/3 15:11
（中央社記者張建中新竹3日電）市調機構集邦科技預期，2025年第1季儲存型快閃記憶體（NAND Flash）出貨量和合約價恐將同步下滑，季營收可能季減達20%，下半年重回上升軌道。
集邦科技發布新聞稿指出，因電腦、智慧手機等消費性電子產品業者持續去化庫存，供應鏈大幅調整採購訂單，造成2024年第4季NAND Flash價格下滑4%，位元出貨量也減少2%，NAND Flash產業第4季營收165.2億美元，季減6.2%。
集邦科技表示，三星（Samsung）第4季市占率33.9%，穩居全球NAND Flash龍頭地位，SK集團市占率20.5%，居第2位；鎧俠（Kioxia）市占率16.1%，居第3位，美光（Micron）市占率13.8%，居第4位，威騰（WDC）市占率11.4%，居第5位。
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展望未來，集邦科技指出，NAND Flash供應商開始減產，仍難避免傳統淡季效應影響，預期2025年第1季出貨量及合約價都將下滑，NAND Flash產業營收可能季減20%。
集邦科技預期，隨著減產效應發酵，NAND Flash價格可望於2025年第1季逐步落底，並於下半年重回上升軌道。（編輯：張均懋）1140303
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