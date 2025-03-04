中工周志明：台灣房市今年量減價穩 3指標案加速去化

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（中央社記者何秀玲台北4日電）對於房市走向，中華工程董事長周志明認為，今年是「量減價穩」，去化不會這麼快，主要與政府貸款策略息息相關，必須加速在手案量去化，目前中華工程在手公共工程案量有新台幣1200億元，其中有700億元執行中。

中華工程今天舉辦媒體交流會，周志明表示，近期受政策因素影響，成交數量減少，不過民眾買房剛性需求仍在，尤其在雙北區域，對房地產需求依舊強勁，並有許多樂觀因素，像AI產業蓬勃發展，特別是半導體和科技領域，將持續吸引國際企業與人才，進而推動相關地區的房地產需求。

他表示，中華工程目前有3大案，包括陶朱隱園、中工雲宇宙AI園區、鳴森大苑，其中陶朱隱園為最受矚目的指標建案，市場預估低樓層3至4樓每坪售價300萬元起，高低樓層仍有價差，目前符合資格客戶預約參訪較年前明顯增加。

中工雲宇宙案總銷上看550億元，預計2026年第3季完工，其中AI園區與鴻海2023年簽下近1.3萬坪廠辦預購意向書。周志明表示，由於全球供應鏈重組加速，涵蓋AI和電動車等領域，推動台灣半導體業國際需求增長，進一步推動廠辦需求。

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位於台北市民生社區的鳴森大苑，總銷110億元，此為海砂屋都更案。

此外，北捷運環狀線受花蓮0403地震影響發生大梁位移，承包商中工遭求償19.27億元，中華工程日前召開記者會提出質疑；中華工程發言人程安慈今天則回應，開完記者會後，台北市和新北市政府尚未提出協商意願，希望能與他們持續協商。（編輯：林淑媛）1140304