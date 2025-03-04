鮮活果汁2月營收1.79億元 創近3年同期新低

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（中央社記者何秀玲台北4日電）食品股后、台資果汁果粒大廠鮮活果汁-KY今天公告2月營收為新台幣1.79億元，年減10.95%，創近3年同期新低。鮮活果汁表示，主要因中國大陸內需市場尚未完全恢復，另外也受到春節假期結束後的消費需求趨緩影響。

鮮活果汁要從事果汁類、果粒類及果粉類產品的研發、生產和銷售，主要銷售客戶為中國大陸連鎖餐飲業者、各地區區域經銷商及食品加工廠等。鮮活果汁今天發出新聞稿指出，今年前2個月累計營收為5.08億元，年減19.03%，鮮活果汁解釋，因適逢農曆春節假期，工作天數減少，且農曆春節備貨時點不同，營收因此受到影響。

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鮮活果汁指出，2月雖有春節期間返鄉潮與假期旅遊，推動三四線城市及縣級市場的飲品銷售熱度，但春節假期結束後，整體市場消費力較1月有所回落。

展望今年，鮮活果汁也表示，近年大陸消費者對於高品質食品與飲料的需求仍持續提升，公司將持續優化產品組合、強化通路布局，以因應市場變化與消費者需求。（編輯：楊凱翔）1140304