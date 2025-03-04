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郭智輝：支持台積電全球布局 先進製程仍留台灣

2025/3/4 19:19（3/4 19:51 更新）
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（中央社記者曾智怡台北4日電）台積電宣布將對美國再投資1000億美元，經濟部長郭智輝表示，這項投資是台積電全球布局結果，「我們支持它」；即使台積電將部分研發移至美國，台灣科技文化扎實，而文化移動、人才經驗累積都需時間，先進製程仍會留在台灣。

美國總統川普和台積電董事長暨總裁魏哲家3日在白宮共同宣布，台積電將對美國再投資至少1000億美元，包含興建3座晶圓廠、2座先進封裝設施，以及1間研發中心。

總統府強調，台積電未來申請赴美國投資設廠，政府會作好協助及把關工作，確保台積電在擴大赴美投資的同時，也會將最先進製程留在台灣。

被問及如何確保先進製程留台，郭智輝晚間出席商總新春聯誼晚宴接受媒體訪問表示，首先是文化，也就是在台灣的科技文化，「文化非常重要」，影響工作環境；即使台積電一部分研發移到美國，大部分成果仍留在台灣，畢竟文化要移動需要時間。再者為經驗，人才蓄積到能研發程度，需很長工作經驗。

此外，他強調，研發的工作環境很重要，美國大部分研發都是在研究室進行，反觀台灣科技研發是留在生產線，「這是最大不一樣」。

媒體詢問對台積電赴美是否樂觀，郭智輝回應，「樂觀」，這是台積電全球布局結果，台積電是全球公司，是檢視全球市場才做此決定，「我們支持它（台積電）」，且接下來應不會遇到像興建第1座廠一樣，台積電董事長暨總裁魏哲家也分享過（建廠經驗），相信這次會得到更多經驗與支持。

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商總理事長許舒博接受媒體訪問表示，希望真如總統府所說，「根還在台灣，不希望連根拔起，否則把技術、研發遷到美國，台灣剩什麼？」

他也擔憂，台積電擴大對美投資千億美元將產生資金排擠作用，可能放緩對台灣設廠投資與布局，這部分須問台積電，「但衷心期盼根留在台灣」，畢竟台積電牽動整個產業鏈，可能讓產業鏈做出不同布局，如此將對台灣經濟、未來展望帶來很大傷害。（編輯：潘羿菁）1140304

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台積電宣布將對美國再投資1000億美元，經濟部長郭智輝（中）4日晚間出席公開活動時受訪表示，這項投資是台積電全球布局結果，「我們支持它」。中央社記者張新偉攝 114年3月4日
台積電宣布將對美國再投資1000億美元，經濟部長郭智輝（中）4日晚間出席公開活動時受訪表示，這項投資是台積電全球布局結果，「我們支持它」。中央社記者張新偉攝 114年3月4日
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