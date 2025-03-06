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研華結盟台科大 組跨領域研究團隊加速AI創新

2025/3/6 15:19（3/6 15:36 更新）
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工業電腦廠研華6日宣布與台灣科技大學簽訂為期3年的產學合作計畫，加速邊緣運算與人工智慧（AI）創新，由研華嵌入式事業群總經理張家豪（左）與台科大校長顏家鈺（右）簽訂產學合作意向書。（研華提供）中央社記者吳家豪傳真 114年3月6日
工業電腦廠研華6日宣布與台灣科技大學簽訂為期3年的產學合作計畫，加速邊緣運算與人工智慧（AI）創新，由研華嵌入式事業群總經理張家豪（左）與台科大校長顏家鈺（右）簽訂產學合作意向書。（研華提供）中央社記者吳家豪傳真 114年3月6日
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（中央社記者吳家豪台北6日電）工業電腦廠研華今天宣布與台灣科技大學簽訂為期3年的產學合作計畫，總投資額新台幣1800萬元，透過與台科大產學創新學院合作，鎖定人工智慧（AI）、物聯網、資訊安全管理、能源與公共事業等領域，組成跨領域研究團隊，解決產業議題。

研華每年將額外提供240萬元獎學金，支持參與產學合作的研究生，讓學生能夠結合學術理論與產業實作，提升技術專業與應用能力。

研華嵌入式事業群總經理張家豪透過新聞稿表示，研華生態圈經營涵蓋產業夥伴、政府機構、新創企業、學研機構及Maker開發者社群等，其中，學術機構不僅是前瞻技術研究的重要推動者，更是產業關鍵人才的培育基地。

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研華近年積極布局全球產學計畫，陸續在全球十多個國家發展合作計畫，鎖定鄰近區域指標大學進行合作，包括台灣、中國、日本、韓國、印度、東南亞、巴西等地區，2024年觸及全球33所大專院校，近500名學生參與計畫。

研華在各國產學合作計畫面向多元，包括因應全球暖化極端氣候發展，與日本九州工業大學合作為期3年的智慧水情預測系統計畫，結合邊緣運算與AI技術，降低天然災害造成的衝擊。（編輯：林家嫻）1140306

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