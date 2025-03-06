台灣女性創業風氣盛 渣打銀舉辦第3屆女力創業獎

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（中央社記者羅元駿台北6日電）根據經濟部統計，台灣女性企業家占全台中小企業總數37.56%，顯示女性在創業的活躍與貢獻持續提升。渣打銀行（台灣）今天舉辦第3屆渣打女力創業獎啟動典禮，鼓勵女力創業者促進女性及弱勢族群的發展。

渣打國際商業銀行在集團「Futuremakers」全球公益計畫下，今天舉辦第3屆渣打女力創業獎，以社會共融、科技創新與環境永續為3大徵件主題，總獎金上看新台幣200萬元。

渣打銀行總稽核洪嫚君致詞表示，女力創業獎不僅提供資金與專業師資陪跑，更邀請內部員工擔任志工導師，過去2年，她也擔任志工導師，與新創企業一同成長。

洪嫚君指出，過去2屆渣打已支持超過60間女性領導的企業，今年將獎金提升至200萬元，期待更多企業加入，並鼓勵多元領域、促進女性及弱勢族群的就業發展，推動經濟及共融。

根據經濟部「2024年中小企業白皮書」統計，全台中小企業總數中，女性企業家占比達37.56%，顯示女性創業者在經濟發展中活躍度與貢獻度日益提升。

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針對新創企業所需的資金議題，台北市政府產業發展局局長陳俊安表示，北市持續推動「擴大獎勵補助計畫」，2023年新增主題式及創新加速2項研發補助類別，關注綠色、人工智慧（AI）等領域。

陳俊安說，北市府2024年再推出「新創拔尖補助」，以資通訊軟硬體及生技醫療產業為徵件領域，3階段最高補助1500萬元。（編輯：潘羿菁）1140306