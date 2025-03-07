偉詮電啟動整併 每1.6股換陞達科1股

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（中央社記者張建中新竹7日電）偉詮電董事會今天決議通過以股分轉換方式取得陞達科流通在外全部股權，將以每1.6股偉詮電普通股，換得陞達科1股普通股。股分轉換完成後，陞達科將成為偉詮電100%持股子公司。

偉詮電下午舉行重大訊息說明記者會，由財務長郭幸容宣布董事會決議事項，表示偉詮電於2022年8月透過公開收購方式，取得陞達科51.04%股權，為雙方第一階段整併。經過2年多的合作，雙方結合研發資源、產品組合、銷售渠道與後段運營，初步綜效已顯現。

郭幸容說，因雙方在技術與產品有高度的加乘效果，得以提供更完整的產品組合與解決方案，加上客戶群的擴充，在伺服器散熱風扇馬達控制晶片領域已成為全球領先的供應商。

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郭幸容表示，偉詮電與陞達科進一步整併，將能發揮規模經濟效益、提升經營效率、強化整合綜效，在日益競爭且變化快速的全球半導體市場中，持續提升雙方的競爭力，為股東、客戶及員工創造3贏的成果。

偉詮電董事會今天同時通過2024年財務報告，歸屬母公司淨利新台幣2.75億元，每股純益1.57元，並決議每股配發1.5元現金股利。（編輯：林淑媛）1140307