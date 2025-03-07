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晶睿拓展歐洲教育市場 2月營收年增39%

2025/3/7 20:39（3/7 21:00 更新）
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安防品牌晶睿通訊成功拓展教育市場，7日公布2月合 併營收新台幣5.76億元，較去年同期成長39.4%；1 至2月累計合併營收12.53億元，年增30.9%。（中央 社檔案照片）
安防品牌晶睿通訊成功拓展教育市場，7日公布2月合 併營收新台幣5.76億元，較去年同期成長39.4%；1 至2月累計合併營收12.53億元，年增30.9%。（中央 社檔案照片）
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（中央社記者潘智義台北7日電）安防品牌晶睿通訊今天公布2月合併營收新台幣5.76億元，較去年同期成長39.4%；1至2月累計合併營收12.53億元，年增30.9%。

晶睿說明，代工事業持續穩定出貨，品牌事業在亞太、歐洲和日本市場表現突出，其中在歐洲，成功拓展教育市場，與比利時KA Beveren運動學校合作，導入人工智慧（AI）安防解決方案，即時偵測校園異常事件，監測範圍全方位覆蓋校區，確保無死角的治安保障，有效保護學生與教職員的校園安全。

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晶睿表示，美國是主要市場，近日有對等關稅議題，現行評估直接影響不大，將持續密切關注政策發展，審慎因應。

另外，安防廠奇偶科技日前公布2024年合併營收11.98億元，年減5.2%；因全年匯兌利益與金融資產投資利益上揚，使業外收入大增，歸屬於母公司淨利為6.25億元，年增117.7%，基本每股盈餘7.20元。（編輯：楊蘭軒）1140307

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