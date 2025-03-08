外貿協會：TIMTOS 2025落幕 印度成最大買主國

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（中央社記者羅元駿台北8日電）外貿協會指出，隨著智慧製造與人工智慧（AI）興起，今年台北國際工具機展（TIMTOS）內容主要歸納6大產業趨勢；另外，TIMTOS前5大買主國依序為印度、日本、中國、南韓與馬來西亞。

外貿協會今天發布新聞稿指出，今年與機械公會共同主辦的「台北國際工具機展（TIMTOS 2025）」集結逾千家廠商，共吸引90個國家地區、超過4163個國外買主進場參觀，較上屆參觀數成長5.1%。

外貿協會指出，今年TIMTOS前5大買主國依序為印度、日本、中國、南韓與馬來西亞。另外，日本、印度、越南、菲律賓、馬來西亞、巴西、墨西哥等多國，也有組買主團觀展採購。

外貿協會說明，隨著智慧製造與人工智慧（AI）浪潮興起，今年的TIMTOS展出內容主要歸納6大產業趨勢，包含高階精密工具機與刀具、關鍵零組件、自動化與智慧製造全面落地、數位雙生（Digital Twin）驅動軟硬整合、積層製造、全方位擴大跨產業應用。

面對AI整合技術需求，外貿協會表示，國際買主多親臨現場體驗產品，也與供應商面對面討論與詢價；透過機械產業的跨界整合和彈性供應特性，讓台灣成為全球航太、半導體、電動車、醫療、綠能5大應用產業的重要供應鏈。

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外貿協會介紹，今年TIMTOS中，由經濟部智財局所設置的「台灣專利超級站」專館吸引多家工具機業者諮詢，也獲得印度、越南等國際買主積極尋求合作，台灣精品館則展出金、銀質得獎企業。

外貿協會表示，TIMTOS強化台灣智慧機械產業的形象和跨產業連結的能力，並預告第31屆台北國際工具機展將於2027年3月再次登場。（編輯：張均懋）1140308