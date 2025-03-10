晶華去年賺逾1股本 擬超額配息約14元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北10日電）晶華酒店2024年財報出爐，每股盈餘（EPS）10.57元，受太魯閣晶英酒店因0403地震停業影響，比2023年的11.11元，減少0.54元，董事會也通過擬超額配息每股14.3612元現金股利，發放金額為歷史次高，配息率為136%。

晶華今天公布2024年財報，合併營收新台幣62.97億元，年減6.92%，主因太魯閣晶英酒店自地震後停業至年底，營收減少5.12億元，若排除此因素，則比2023年同期成長0.73%。歸屬母公司淨利為13.46億元，比2023年減少0.7億元，年減4.91%，若排除太魯閣晶英停業影響，則年增4.94%。

晶華強調，國際商務觀光旅客穩定回流，台北晶華酒店2024年的客房收入已超越疫情前水準，餐飲宴客需求不斷成長，館外餐飲營收告捷，麗晶精品業績則持續創歷史新高，帶動商場租金收入增加；去年9月中開始試營運的北投晶泉丰旅，第3個月即開始獲利，與礁溪晶泉丰旅營業數字相加後，品牌整體營業數字比2023年提高15.61%。

捷絲旅品牌方面，晶華指出，捷絲旅去年總營收比2023年度成長5.29%，其中西門館因鄰近西門商圈，吸引日韓、港澳客入住，營收續攀高，此外，捷絲旅台大館已於去年12月取得一般旅館執照，客源有望擴大。

透過 Google News 追蹤中央社

而歷經9個月停業的太魯閣晶英酒店，已於今年1月中旬重新開幕，目前營運狀況穩定、營收逐步成長，看好4月連假加持。

展望後市，晶華預期，國際商務旅客來台人數穩定成長，而台北國際汽機車零配件展、工具機展、及電腦展等國際大型會展將陸續舉行，對台北晶華酒店住房有直接助益，晶華集團旗下據點也積極掌握國旅市場，瞄準4月初清明兒童節連假，盼整體住房率順利站上8成。（編輯：楊蘭軒）1140310