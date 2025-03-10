機械2月出口年增12.2% 公會盼工具機出口增動能

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（中央社記者鍾榮峰台北10日電）台灣機械工業同業公會今天公布2月台灣機械出口值20.81億美元，月減8.9%，較去年同期成長12.2%，累計前2月機械出口值43.65億美元，年成長1.4%。

機械公會分析，2月出口值受農曆春節所在月份不同影響，前2月工具機產業需求相對疲軟，累計出口值2.73億美元，年減18.9%，不過上週台北國際工具機展結束，台灣參展商收到不少訂單與買家詢價，預期可為工具機產業出口增添不少動能。

觀察出口市場，機械公會指出，今年前2月機械出口國前3大包括美國（占比27.2%）、中國大陸（占比21.1%）、日本（占比8.6%）。

機械公會分析，美國與中國大陸仍為台灣機械出口的前2大市場，累計今年前2月台灣對中國大陸機械出口小幅下滑1.0%，對美國出口增加8.7%。

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公會指出，美中經濟持續競爭，美國對中國加徵關稅，中國大陸出口受影響而減緩；美國市場在美國優先與製造業回歸政策導引下，市場信心相對穩健，台灣機械對美出口持續成長較不受影響。

觀察美國總統川普2.0政策，公會指出，相關不確定性正影響全球經濟發展，全球製造基地與供應鏈也將跟著改變，預期半導體與資通訊產品將首先面對挑戰。（編輯：潘羿菁）1140310