德麥去年賺2股本 鮮活果汁獲利年減30%

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（中央社記者何秀玲台北11日電）食品股王德麥受惠馬來西亞和中國大陸市場成長幅度大，去年營收、獲利和每股純益皆創新高，賺2個股本，今年將持續布局主要市場，力拚成長。鮮活果汁-KY去年獲利年減30.9%，擬配發現金股利4.7元。

德麥為台灣最大烘焙原料進口商，今天公布2024年財報，營收新台幣68.06億元，歸屬於母公司業主淨利7.61億元，每股純益20.55元，擬配發現金股利14.5元，配發率70.56%。

德麥表示，依市場來看，2024年動能成長幅度最大為馬來西亞，年增44.32%；其次為中國大陸年增24.42%，市占率還不高，因此不受當地內需不振影響；再來是台灣年增11.17%。

展望今年，德麥向中央社記者表示，看好馬來西亞與中國大陸市場為主要動能。馬來西亞方面，應可受惠美中貿易戰所帶來的供應鏈南移紅利，也因德麥已在馬來西亞扎根多年，客戶和產品數皆穩定增加，今年前2個月業績成長44%。

另外，中國大陸市場將以M型化趨勢發展。德麥表示，以往主力是連鎖烘焙店，近年拿下中國大陸會員制超市，如阿里巴巴集團旗下的「盒馬鮮生」、山姆會員店的代工廠烘焙訂單，業績逐年提高，再來是中國大陸高端烘焙精品店，德麥主要提供各地流行烘焙品，像是近期在中式糕餅店流行的「黃油（奶油）年糕」。

德麥表示，馬來西亞穩定成長，中國大陸市場持續提高市占率，台灣也會同步推動流行商品，今年有望持續力拚成長。

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鮮活果汁2024年營收40.02億元，歸屬於母公司業主淨利為2.89億元，年減30.9%，每股純益8.56元，擬配發現金股利4.7元，配發率54.91%。鮮活果汁表示，2024年中國大陸整體經濟復甦緩慢，消費者可支配收入有限下，降低內需消費。

展望今年，鮮活果汁指出，目前有昆山、天津、廣東與廣西4座廠，合計年產能15.5萬噸，將透過成本控管與提高供應鏈效率，以維持市場競爭優勢。（編輯：楊蘭軒）1140311