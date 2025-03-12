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兆豐金資本充足優先考量配息 將掌握台積電赴美商機

2025/3/12 19:17
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（中央社記者張璦台北12日電）兆豐金控總經理蕭玉美今天表示，隨台積電擴大對美投資，帶動台灣半導體供應鏈東進，預期會帶來新一波金融服務需求，兆豐銀行在美國有4間分行，具戰略優勢，將掌握跨境資金調度、外匯避險等商機，協助客戶多角化國際布局。

股利方面，蕭玉美指出，將綜合考量子公司業務發展需求、現金流量、配發穩定性等，並兼顧股東權益，目前兆豐金資本充足，將優先考量配發現金股利。

兆豐金控今天召開線上法說會，蕭玉美在會中指出，去年國際政經局勢瞬息萬變，兆豐金持續運用競爭優勢，聚焦多元獲利，全年稅後淨利再度寫下集團歷史新高紀錄，穩居公股龍頭地位，達新台幣347.66億元，年成長5%，EPS為2.35元。

蕭玉美指出，銀行子公司核心獲利動能持穩，去年全年稅後淨利達283.7億元，整體放款業務年增8%，手續費收入年增25%，其中財管手收年增28%，企金手收年增37%；去年整年的貨幣交換收益（FX Swap）與112年度相當，整體財操收益仍高達215億元。此外，去年非銀行子公司獲利貢獻度上升至16.34%。

談及股利政策，蕭玉美指出，各年度都會綜合考量子公司業務發展所需的資本財務比率，以及股利配發穩定性、現金流量等因素，並兼顧股東權益，目前兆豐金資本充足，也將優先考量配發現金股利，113年度盈餘分配案預計會在今年4月董事會中提報，通過後對外公告。

會中媒體關切美國總統川普新政策影響，蕭玉美指出，兆豐集團將持續採取全方位因應策略，同時，隨台積電擴大對美國投資，帶動台灣半導體供應鏈東進美國市場，兆豐是最早布局美國的金融機構之一，兆豐銀行擁有紐約、洛杉磯、芝加哥、矽谷等4間分行，具戰略優勢。

蕭玉美表示，預期企業在美國大規模投資會帶動一系列的金融服務需求，兆豐金將能掌握這一波供應鏈東進商機，包括跨境金融資金調度、投資融資以及外匯避險等，同時兆豐也可開發、設計更多元的金融商品工具，協助客戶優化資金調度，支援台廠供應鏈多角化布局。

針對今年房貸市場及業務，兆豐金表示，去年受惠房市交易熱絡以及國內經濟穩定成長，兆豐銀房貸撥款較112年成長73%，不過，今年在各銀行不動產放款控管措施及央行信用管制措施之下，預估市場將呈現持續量縮局面，兆豐房貸業務則以首購客戶為主，預期房貸放款將持平。

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兆豐金進一步指出，今年就業市場依舊穩健，有利信貸業務發展，因此兆豐銀今年會聚焦在個人理財型貸款與小額信貸；聯貸案承作方面，將持續爭取聯貸主辦商機，除一般案件，也會積極承作再生能源、儲能以及循環經濟、綠色永續等案件。同時，預估今年整體放款成長率將達3%至5%。

此外，蕭玉美亦在會中指出，為響應政府「亞洲資產管理中心」政策方向，兆豐金已陸續制定相關策略，在私人銀行業務方面，將專注於財富傳承顧問服務，並提升交易平台效能；資產管理業務則通過銀行、證券、投信和創投等子公司的共銷合作，開拓資產管理業務商機。（編輯：翟思嘉）1140312

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