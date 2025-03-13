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台塑新智能王瑞瑜：電池芯是戰略物資 需政府關愛

2025/3/13 13:54
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（中央社記者曾仁凱台北13日電）台塑集團旗下台塑新智能斥資新台幣百億元，在彰濱工業區打造2.1GWh電池芯及模組廠正式完工量產，為全台規模最大的鋰鐵電芯生產基地。台塑新智能董事長王瑞瑜今天表示，電池芯已變成戰略物資，國產電池芯能力至關重要，並向政府喊話，產業需要更多關愛與支持。

王瑞瑜表示，過去幾年，台灣平均每年從國外進口電池芯約2.9GWh，金額約新台幣227億元，其中90%是從中國進口。她表示，台灣要發展電動車、再生能源甚至AI，全都要用到電池芯，電池已經變成戰略物資、國安問題，不能所有電池芯都靠國外。

王瑞瑜表示，中國是目前全球最大的電池芯生產國，不只規模大，而且有中國政府補貼，具價格優勢，並坦言目前台塑新智能的電池芯成本比中國高出1成多，且還有關稅問題，她公開向政府喊話，台灣電池芯產業需要更多關愛與支持。

台塑新智能在彰濱工業區打造國內最大的電池芯廠，2023年4月動土，花了500多天，2024年12月開始小量交貨，目前已確認的訂單項目包括大型儲能案場、電動大巴量產電池包，以及電動物流車測試電池包等。

另外台塑新智能瞄準AI商機，總經理劉慧啟透露，公司已成功研發出美國資料中心專用UPS不斷電系統，針對熱門的BBU（電池備援電力模組），台塑新智能的電池芯也已經送交驗證中。

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王瑞瑜今天表示，彰濱1期廠初期產能會先滿足國內需求，之後拓展越南、印度等海外市場，視情況啟動2期廠區擴廠。

王瑞瑜預告，未來5到9年，台塑新智能預計再投入超過400億元，分階段建設2期電芯廠、殼體廠、金屬加工處理廠、模組廠及正極材料廠，擴大電池國產化規模。（編輯：林家嫻）1140313

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