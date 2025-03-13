年終入袋1月總薪資平均衝破11萬元 金融業進逼30萬

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（中央社記者潘姿羽台北13日電）主計總處今天公布114年1月工業及服務業薪資統計，由於年終獎金入袋，拉高當月薪資水準，全體受僱員工總薪資平均突破新台幣11萬元，達11萬3846元；素有「金飯碗」之稱的金融及保險業，總薪資更飆上29.9萬元，居各行業之冠。

今年農曆春節落在1月下旬，多數公司年終獎金於1月發放。主計總處統計，1月全體受僱員工經常性薪資平均數為4萬7458元，年增2.91%；獎金及加班費等非經常性薪資6萬6388元，合計後總薪資平均數為11萬3846元，年增38.18%。

以行業別來看，1月總薪資以金融業及保險業29.9萬元最高，其餘如製造業、電力及燃氣供應業、運輸及倉儲業、出版影音及資通訊業等，總薪資也都高於平均水準。

而製造業底下的電子零組件製造業、電腦電子光學製品製造業，因受惠人工智慧（AI）熱潮，廠商營收進補，1月受僱員工總薪資分別達16萬及17.9萬元。

主計總處並指出，剔除物價因素後，1月全體受僱員工實質經常性薪資年增0.23%，實質總薪資年增34.60%。

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由於平均數易受極端值拉高，主計總處同步公布今年1月經常性薪資中位數為3萬8142元，年增2.98%。

觀察1月各行業受僱員工經常性薪資中位數，住宿及餐飲業、支援服務業因非典型僱用員工占比較高，經常性薪資中位數相對較低，分別為3萬1430元與3萬1923元；受僱員工人數較多的製造業為3萬6384元，其中電子零組件製造業為4萬6603元；出版影音及資通訊業5萬3072元、 金融及保險業5萬8173元，則相對較高。（編輯：潘羿菁）1140313