吳誠文：地緣政治牽動市場變化 晶片台灣隊助對接內需

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（中央社記者張璦台北17日電）國科會主委吳誠文今天表示，地緣政治等因素會牽動產業鏈重組、出口市場變化，廠商也會隨趨勢調整自身規劃，「晶片台灣隊」計畫主要是希望把台灣製造實力、供應鏈，對接國家內需，讓台廠有更多機會幫台灣市場做系統產品。

吳誠文今天赴立法院教育及文化委員會進行業務報告並備質詢。國民黨立委羅廷瑋質詢時關心「晶片台灣隊」（Chips Team Taiwan）規劃，以及台灣半導體外銷市場等議題。

吳誠文表示，台灣半導體過去以製造代工為主，希望透過「晶片台灣隊」計畫，未來把供應鏈鏈結、對接台灣自身系統產品的需求，也就是強化內需，現在行政院有機制串連跨部會討論。

吳誠文指出，地緣政治等因素會牽動產業鏈重組、出口市場變化，所以市場不見得會一直處於穩定態勢，廠商會隨趨勢調整自身規劃，政府也會協助廠商全球布局。

吳誠文在會間休息時段受訪說明，人工智慧（AI）市場是一直在成長，全世界需求也持續增加中，在哪裡製造晶片，涉及關稅等很多面向，許多國家、廠商現在都在調整規劃，減少成本、就近服務客戶。

吳誠文提及，台灣的GDP持續成長，政府預算支出、國民購買力也在增加，顯見台灣內需市場已經不是小國，而是相當大的經濟體，所以不能忽視內需市場需求，「晶片台灣隊」計畫將讓台灣廠商有更多機會幫內需市場做系統，而不是只有幫國外做。

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此外，民進黨立委張雅琳質詢時關心台灣半導體民主供應鏈議題。吳誠文表示，只要是台灣設計、製造廠商，都是國家隊成員，他也拜訪了台灣重要晶片設計廠商，「每個廠商其實都非常的樂意跟政府配合」，相信台灣隊很快可以組建起來。

吳誠文提到，先進製程的半導體晶圓製造技術研發一定是在台灣，最先進製程的量產也一定在台灣先完成以後，才有辦法擴散到全球，因為此過程涉及非常多條件，現在全世界只有台灣具備最成熟的條件、效率最高。（編輯：黃瑞弘）1140317