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柯文哲違政治獻金法 監院：故意申報不實逾6000萬
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集保成立投信輔導部助強化內控 第3季起實地查核

2025/3/19 19:39（3/19 19:46 更新）
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台灣集中保管結算所19日宣布成立「投信輔導部」，專責辦理境內外基金募集案件審查，及投信事業查核與輔導作業，以協助金管會督導投信事業落實內部控制及內部稽核制度；左4為集保董事長林丙輝、左3為集保總經理陳德鄉。（集保提供）中央社記者潘智義傳真 114年3月19日
台灣集中保管結算所19日宣布成立「投信輔導部」，專責辦理境內外基金募集案件審查，及投信事業查核與輔導作業，以協助金管會督導投信事業落實內部控制及內部稽核制度；左4為集保董事長林丙輝、左3為集保總經理陳德鄉。（集保提供）中央社記者潘智義傳真 114年3月19日
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（中央社記者潘智義台北19日電）台灣集中保管結算所今天宣布成立「投信輔導部」，專責辦理境內外基金募集案件審查，及投信事業查核與輔導作業，以協助金管會督導投信事業落實內部控制及內部稽核制度；預計今年第3季開始，辦理投信事業實地查核及輔導等相關作業。

集保結算所總經理陳德鄉透過新聞稿表示，集保長期深耕基金市場，包含受理境外基金申報、公告，提供境內外基金交易平台、境內基金無實體登錄、境內基金款項集中清算等服務。

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陳德鄉說明，投信輔導部持續協助金管會辦理境內外基金募集審查，以及監理數據分析、投顧事業資通安全查核，未來將擴大協助金管會基金監理，包含查核與輔導投信事業財務業務及其內部稽核作業、增修訂投信事業內部控制制度標準規範、辦理投信投顧事業人員教育訓練及相關作業宣導。

集保結算所表示，將持續遵循金管會指導，未來將完成基金相關法規與內控內稽制度盤點，以及查核與輔導人員教育訓練，並持續辦理投信事業查核作業相關規章、查核手冊等制定、陳報及公告等事宜。（編輯：楊蘭軒）1140319

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