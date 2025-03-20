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發展原創IP 台灣大推編劇人才養成計畫

2025/3/20 16:48（3/20 16:56 更新）
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台灣大推出「商業編劇人才養成計畫」，讓編劇無後顧之憂，發展真正能征服市場的重量級劇本。左為台灣大總經理林之晨，右為台灣大內容發展副總鄭偉柏。（台灣大提供）中央社記者江明晏傳真 114年3月20日
台灣大推出「商業編劇人才養成計畫」，讓編劇無後顧之憂，發展真正能征服市場的重量級劇本。左為台灣大總經理林之晨，右為台灣大內容發展副總鄭偉柏。（台灣大提供）中央社記者江明晏傳真 114年3月20日
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（中央社記者江明晏台北20日電）台灣大哥大今天宣布推出「商業編劇人才養成計畫」，以「2+1年培育模式」，每月提供經濟支持，還有進修課程申請，及國內外產業實戰機會，培育編劇人才，推動台灣影視內容、原創IP進軍全球市場。

台灣大哥大今天透過新聞稿表示，將推動「商業編劇人才養成計畫」，預計從文策院「TCCF PITCHING 提案大會」年度入選項目中，遴選2名具商業潛力的編劇，提供為期兩年，總額超過新台幣300萬元的經濟支持，讓創作者安心投入內容開發。

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此外，台灣大表示，提供自由選擇劇本醫生、編劇工作坊等專業課程，幫助提升創作能力，第3年則透過產業媒合，接觸商業市場，由三立電視、瀚草影視等戰略合作夥伴提供實習與指導，並根據實際項目需求，進一步提供美國、日本等影視製作公司的交流機會，協助內容創作者站上國際舞台。

台灣大哥大總經理林之晨表示，台灣內容若要再上一層樓，更多優秀的「編劇」是關鍵。然而，許多懷抱編劇夢的創作者，卻面臨現實的經濟壓力，無法專注在沉澱與累積，發展出真正能征服市場的重量級劇本，發起「商業編劇人才養成計畫」的初衷，正是為了解決這一困境。（編輯：林興盟）1140320

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