開工季節將至 中鴻4月內銷盤價調漲500至600元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北20日電）單軋廠中鴻鋼鐵今天開出4月內銷盤價，因指標鋼廠均開出平高盤，以及開工季節將至，熱軋、冷軋每公噸均調漲500元，軋延料和鍍鋅每公噸都調漲600元。5月外銷盤價依產品及地區別，每公噸調漲10至20美元，視當地市場行情而定。

中鴻今天發出新聞稿指出，觀察國際經濟情勢，3月歐洲央行如期降息1碼（0.25個百分點）、美國2月消費者物價指數（CPI）優於市場預期，歐美製造業PMI（採購經理人）指數皆連2個月走升。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，中鴻表示，中國大陸官方2025年度計劃顯示，將持續實施粗鋼調控，推動產業減量重組，3月16日國家發展和改革委員會也公布「提振消費專案行動方案」，有助其改善鋼材供需與外溢壓力；加上德國擬修憲擴增5000億歐元基建投資、俄烏停火進入協商，均有利鋼鐵需求逐步復甦。

中鴻指出，整體來看受關稅及貿易保護政策影響，歐美鋼價已明顯上揚，亞洲行情也穩中趨堅，在原料行情持穩下，指標鋼廠均開出平高盤，預計隨著開工季節到來，下游需求將逐步釋出；為適度反映市場行情，故此次盤價溫和調漲。（編輯：楊蘭軒）1140320