機械公會盼下半年景氣回溫 觀察川普政策俄烏戰爭

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（中央社記者鍾榮峰台北20日電）台灣機械工業同業公會今天下午在台中舉行會員代表大會，理事長莊大立預期，今年機械整體出口逐步向上成長，緩步復甦，期盼下半年產業景氣有機會回溫，但若美國總統川普政策、俄烏戰爭動向、美國降息走勢未明朗，不排除景氣回溫腳步遞延。

展望機械產業景氣，莊大立接受媒體採訪指出，「沒有再壞、已經到谷底」，業界走向仍按照之前預期，整體審慎保守看待，期待下半年產業景氣有機會回溫，屆時川普政策「菜色」準備好、俄烏戰爭動向、美國利率走勢等也漸明朗，廠商也知道該往哪個方向走，但莊大立也不諱言表示，若相關局勢未明，景氣回溫不排除遞延。

莊大立指出，全球產業仍面臨挑戰，美中貿易戰情況隨著川普就任急遽升溫，對等關稅、俄烏停戰談判等，各國保護主義興起，地緣政治緊張情況持續，全球經濟復甦腳步趨緩，機械產業景氣仍低迷。

展望今年，莊大立表示，2024年台灣機械整體產值與2023年接近，今年國際政經情勢仍是影響台灣機械出口的關鍵因素，尤其美中競爭與經濟發展，扮演重要角色，預期今年機械整體出口將逐漸向上成長，緩步復甦，今年機械業整體產值目標維持年成長5%至10%。

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談到美國總統川普（Donald Trump）關稅政策影響，莊大立指出，台灣機械業並沒有搶美國廠商的生意，整體來看，美國產業機械與台灣業者衝突並不大，預期美國不會對台灣機械產業增加關稅，但他也不諱言，川普政策目前仍未穩定。

對於台積電擴大美國投資，莊大立表示，台灣工具機業並沒有直接跨入半導體製程，而是在後段封裝測試端周邊設備，若半導體晶圓廠需要，不排除相關供應鏈帶著工具機業者的新設備，在美擴大投資。（編輯：林興盟）1140320