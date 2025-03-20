財部：4/22再釋國有房地包租 新案擴及彰雲嘉南

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（中央社記者張璦台北20日電）財政部新一批國有房地包租今天開標，34戶中標脫21戶，標脫率超過61%，且吸引多家業者搶標，國產署也預告，第2季將再推出至少30戶列標，遍及彰化、雲林、南投、嘉義等非六都地區試水溫，具體標的將於4月22日公告。

財政部國有財產署推動國有非公用房地包租新制，將優先以同一門牌地址或相鄰的閒置房屋，「打包」成1標辦理標租；由於國有非公用房屋的屋況不一且零星分散，針對屋齡較高標的，包租業須先修繕房屋再轉租給民眾，並執行租賃住宅管理業務。

國產署各分署1月21日公告114年度第1季國有房地包租標的，5標共34戶，包含桃園市10戶、台中市11戶、苗栗縣3戶、屏東縣5戶、台東縣5戶。

根據今天開標結果，桃園市、台中市等2標共21戶標脫，加計112年開辦至今標脫戶數達179戶。

國產署進一步表示，這次標脫2標標的區位條件良好，吸引包租業者參與投標；其中，桃園市標的10戶，吸引4家搶標，最終由鴻富租賃住宅代管有限公司以年租金新台幣24萬8888元得標。

國產署指出，台中市標的11戶則多達6家搶標，最終由碩陽有限公司以年租金24萬7000元得標。

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國產署指出，國有房地包租屬整體住宅政策的一環，將持續篩選適當標的，114年第2季將再推出至少30戶列標，產品遍及彰化、雲林、南投、嘉義等以試市場水溫，預計於4月22日公告、6月12日開標，以擴大租賃住宅市場供給並增加活化利用國有房地管道，滿足民眾租屋居住需求，歡迎包租業踴躍投標。

此外，國產署表示，這次開標結果仍有投標文件未備齊致成無效標情形，因此再次提醒包租業者投標前應先行參閱投標須知，檢齊相關投標應備文件，以免形成無效標。（編輯：楊凱翔）1140320