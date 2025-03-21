AI記憶體晶片需求強勁 美光預估Q3營收優於預期

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社墨西哥市20日綜合外電報導）美光科技公司（Micron Technology）今天預測第3季營收優於華爾街預期，表示用於人工智慧（AI）模型的高頻寬記憶體（HBM）需求強勁，美光股價盤後交易勁揚2%。

路透社報導，AI需求顯著提高業界對美光HBM晶片下單。HBM晶片是一種動態隨機存取記憶體（DRAM）標準，對先進的AI系統而言至關重要，這些系統也包括這波AI熱潮主要受益者輝達（Nvidia）處理器。

美光商務長沙丹納（Sumit Sadana）表示：「隨著我們持續提高HBM產能與市占，整個2025年將繼續成長。」他又說，2025年的所有HBM晶片全都售罄。

美光也為資料儲存市場提供NAND快閃記憶體晶片，預計在資料中心和以消費導向市場，DRAM與NAND需求都將成長，在截至8月的2025年會計年度獲利能力將顯著提高。

投資顧問公司Running Point Capital投資長舒曼（Michael Ashley Schulman）表示，美光公布的「強勁財測，在營收與獲利方面雙雙超出分析師預期，凸顯他們為AI基礎設施提供必要記憶體零件上所扮演的關鍵角色」。

美光表示，由於時間點、性質與實施方面存在不確定性，這份財測尚未納入美國總統川普可能課徵新關稅造成的衝擊，並打算將任何成本轉嫁到消費者身上。

川普的關稅政策朝令夕改，包括多次揚言加徵關稅，已加劇經濟不確定性。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

美光預估第3季營收為88億美元，加減2億美元；相比下，倫敦證券交易所集團（LSEG）彙整的數據顯示，美光第3季營收預估為85億美元。

在截至2月27日的第2季，美光營收為80.5億美元，優於平均預估的78.9億美元。扣除某些項目後，每股盈餘為1.56美元，高於預期的每股1.42美元。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1140321