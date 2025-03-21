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Earth Hour登場 金融機構響應22日關燈1小時

2025/3/21 20:05
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（中央社記者羅元駿台北21日電）2025地球關燈1小時（Earth Hour）活動在明天晚間展開，於晚間8時30分至9時30分響應關燈1小時，台灣多家金融機構響應行動，與旗下子公司和價值鏈夥伴共同熄燈。

「Earth Hour地球一小時」從2007年起自澳洲雪梨發起，倡導每年3月第4個週六晚間8時30分至9時30分全球共同關燈1小時，至今全球累計逾190個國家區域，以及超過1.8萬個世界地標共同響應，台灣自2010年起加入響應。

國泰金自2016年起參與「Earth Hour 關燈1小時」倡議活動，已連續10年響應，今年與旗下子公司串聯全台營運據點，包括台北仁愛、松仁等多棟總部大樓、國泰置地廣場、青埔資訊大樓等共同參加。

國泰金指出，子公司國泰世華銀今年除總部大樓持續參加外，更擴及多家分行機構自願關閉招牌燈光。另外，再攜手國泰飯店觀光事業、永聯物流開發聯合響應關燈。

富邦金則連續12年響應「Earth Hour 關燈1小時」，今年攜手富邦人壽、香港富邦人壽、越南富邦人壽、韓國富邦現代人壽、台北富邦銀行、富邦銀行（香港）、富邦華一銀行、富邦產險等13家海內外子公司響應關燈日。

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富邦金董事長蔡明興透過新聞稿表示，致力降低營運對氣候環境的影響，預計2030年自身營運減碳42%，目標2040年海內外營運據點100%使用再生能源，2050年達到自身營運淨零目標。

元大金則連續5年響應「Earth Hour 關燈1小時」，元大金融廣場將關閉外牆燈1小時，串聯包括韓國、香港、印尼、越南、泰國、菲律賓等海外據點，及近90家供應商加入倡議。（編輯：楊凱翔）1140321

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