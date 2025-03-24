光隆新增歐日系家紡客戶 今年拚雙位數成長

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（中央社記者曾仁凱台北24日電）戶外機能服大廠光隆的家紡事業，新增歐、日系2大重要新客戶，第1季已開始小量出貨，光隆董事長詹賀博今天表示，對於今年營運展望樂觀，營收、獲利都要力拚雙位數成長。

光隆今天舉行法說會，公司透露，家紡事業迎來2大關鍵新客戶，其中1家歐系家居品牌，在全球有超過400家店，光隆已接到第1批下單，並且出貨中，雙方持續商談後續訂單提案。

光隆還取得1家日系新客戶，為標榜簡約設計包裝的知名日用品品牌，同樣已經下第1批訂單，陸續出貨中。

詹賀博表示，2大新客戶目前都是先小量試單，但未來潛力可期。為此，光隆正在越南永隆省擴建新廠，擬增加14條家紡產線，預計從今年6月起的未來1年，每月新增1至2條產線，除滿足原家紡客戶的訂單成長，也預留一些產能空間給新客戶。

另一方面，詹賀博表示，光隆占營收比重超過6成的成衣事業，隨著疫後終端品牌庫存調節告一段落，去年第4季品牌商開始重新建立庫存，可望為光隆今年營運挹注動能。加上羽絨原料事業去年基期偏低，估計今年可望有4至5成的年成長。

整體來看，詹賀博對於公司今年營運展望樂觀，營收、獲利都有機會挑戰雙位數的成長。

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光隆2024年營收新台幣78.93億元，年增2.4%；歸屬母公司淨利6.09億元，也比2023年成長5.5%，走出疫後成衣業庫存調節的低潮，每股純益4.04元。公司董事會日前決議每股擬派發現金股利3.6元，股利配發率89.1%。

光隆今年前2月營收10.65億元，年增率28.75%，維持成長態勢。（編輯：楊蘭軒）1140324