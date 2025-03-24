外資賣超114億元 砍半導體和AI族群

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（中央社記者張建中台北24日電）台股今天震盪下跌102.46點，收在22106.64點，成交值新台幣2446.46億元。外資賣超114.72億元，賣超前10名以半導體和AI族群居多。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，台股年線呈現攀升格局，應具強力支撐，不過，指數近期卻在年線上下震盪，顯示市場信心疲弱。

黃國偉說，美國關稅政策不確定性高，投資人選擇退出，市場觀望氣氛濃厚，成交值萎縮，美國關稅政策發展變化仍是市場關注焦點。

外資及陸資今天賣超114.72億元，投信買超28.08億元，自營商賣超34.89億元；三大法人合計賣超121.53億元。

據台灣證券交易所資料，外資賣超前10名以半導體和AI族群最多，有半導體股華邦電、南亞科、旺宏、聯電，AI族群鴻海、英業達、廣達、仁寶、和大。

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在外資賣超衝擊下，南亞科和華邦電今天下挫逾5%，旺宏下跌近4%，聯電小跌0.33%，鴻海和仁寶下跌逾1%，英業達下跌逾3%，廣達下跌逾2.5%，僅和大逆勢上揚逾1%。外資賣超前10名還包括長榮航。

外資買超前10名有中信金、新光金、大成鋼、廣宇、亞泥、群創、中信中國高股息（00882）、元大滬深300正2（00637L）、陽明、凱基金。（編輯：楊蘭軒）1140324