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「亞亞在台灣」稱沒打算離開 卓榮泰：主權安全無妥協空間
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台糖終止崇賢銀髮宅租賃契約 籲承租商返還房地

2025/3/24 17:39
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（中央社記者曾智怡台北24日電）台南崇賢循環銀髮住宅原由家苑健康股份有限公司承租，台糖今天表示，因該公司屢屢違反合約規定，台糖數次要求改善未果，因此已在11日依約終止雙方租賃關係，呼籲其於31日前將房地回復原狀返還。

今年初有民眾反映與承租廠商產生糾紛，台糖當時澄清，銀髮宅「巴克禮和睦居」的營運由承租廠商全權經營與負責，非台糖委外經營，台糖已發文給廠商要求說明及改善缺失。

台糖今天透過新聞稿表示，台糖已在今年3月11日與「家苑健康股份有限公司」終止承租，並希望家苑公司於31日前將房地回復原狀返還。

台糖說明，家苑公司自承租台糖崇賢銀髮宅後，即屢屢違反合約規定，台糖數次要求改善未果，因此台糖依約終止雙方租賃關係。

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台糖呼籲家苑公司應秉持誠信良善原則，回復租賃建物原狀返還台糖，也妥善處理後續與次承租人（即簽約住戶）及員工等關係人的權益。

台糖表示，家苑公司以「巴克禮和睦居」對外招租，卻屢傳糾紛，投訴台糖，台糖除規勸家苑公司誠善以對承租人外，也澄清非台糖介入。未來經營若有侵害台糖公司情事，經查證屬實，台糖將循司法途徑處理，以正視聽。（編輯：翟思嘉）1140324

#台糖
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