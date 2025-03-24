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瑞銀：日本通膨與工資上揚 估日銀7月升息1碼

2025/3/24 18:44（3/24 21:08 更新）
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瑞銀財富管理投資總監辦公室24日表示，預估日本銀行（日本央行）今年7月將升息1碼（0.25個百分點），並在明年3月前再升息1次。（中央社檔案照片）
瑞銀財富管理投資總監辦公室24日表示，預估日本銀行（日本央行）今年7月將升息1碼（0.25個百分點），並在明年3月前再升息1次。（中央社檔案照片）
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（中央社記者羅元駿台北24日電）瑞銀今天指出，因日本通膨數據高於市場預期、工資上漲等因素，預估日本銀行（日本央行）今年7月將升息1碼（0.25個百分點），並在明年3月前再升息1次；而日圓兌美元年底前有望升至145價位。

瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）今天發布新聞稿指出，日本的經濟情況出現變化，2月的核心通膨數據為3%、高於市場預期，也較日本銀行的2%通膨目標高。

瑞銀說明，因為日本的通膨加速、工資大幅上漲，以及美國總統川普不樂見美元兌日圓匯率過高等因素，預估日銀將提早在今年7月升息1碼，而非先前認為的10月。

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瑞銀指出，除了對7月日銀升息的預測，2026年3月前日銀還會再升息1次，讓日本政策利率達到1%，然後暫停升息循環。

瑞銀進一步指出，對日銀此次的升息循環預估終端利率為1%至1.25%，日銀未來可能會通過重新調整量化緊縮政策，抑制日本國債收益率的飆升。日圓兌美元近期約在149價位，瑞銀預估，年底前將升至145價位，2026年3月更上揚至142價位。（編輯：楊蘭軒）1140324

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