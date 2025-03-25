投資人難以追上華爾街股市漲勢 亞股走勢不一

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（中央社香港25日綜合外電報導）儘管市場對美國總統川普關稅計畫的疑慮減緩，前一天華爾街股市的漲勢仍難以延續，亞洲股市今天走勢不一。此外，市場也正等待美國公布關鍵通膨數據。

由於跡象顯示白宮下週宣布的關稅措施沒有市場原先預期嚴重，特斯拉（Tesla）和輝達（Nvidia）等科技股領漲美股。

川普先前表示4月2日是「解放日」，並誓言對貿易夥伴實施對等關稅，以矯正華府認定不公平的貿易行為。

線上金融交易平台IG集團分析師西卡莫爾（Tony Sycamore）指出：「（市場）預期（課徵關稅）過程將比之前的行動更有組織和條理。無論4月2日宣布的數字為何，可能都是可以透過談判調降的。」

儘管如此，川普警告向委內瑞拉購買石油的國家可能面臨高關稅，為市場帶來震撼彈。此舉恐對中國和印度等國帶來打擊。

北京當局今天指控華府「干預委內瑞拉內政」。

此外，市場也關注美國本週即將公布的聯邦準備理事會（Fed）偏好通膨指標：個人消費支出物價指數（PCE）。

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亞洲股市今天走勢震盪。香港股市今天在中國科技股小米重挫約6%拖累下，終場跌幅深達2.4%。小米發行股票籌資55億美元，將投入電動車發展，引發自家股價挫跌。

東京、雪梨、新加坡、台北和威靈頓股市都收漲。上海股市持平。首爾、馬尼拉股市則收低。（譯者：劉淑琴/核稿：施施）1140325