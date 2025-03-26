偉詮電推出48V三相馬達控制器 攻AI伺服器散熱市場

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（中央社記者張建中新竹26日電）IC設計廠偉詮電宣布，推出48V三相無感測器無刷直流馬達控制器WT51FG24，支援新世代人工智慧（AI）伺服器的散熱方案，滿足整體系統推升至48V的需求。

偉詮電表示，WT51FG24是一款48V三相無感測器智慧型馬達控制器，適用於風扇或泵浦等無刷直流馬達應用。透過整合降壓轉換器，可直接驅動48V、54V以及72V的無刷直流馬達。

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偉詮電指出，透過無感測器技術將可簡化馬達系統設計、降低成本並提高可靠性。結合弦波和150度方波驅動能力，將可優化電源效率、防噪性能、啟動和正向、反向風車條件。

偉詮電在與陞達科合作2年後，目前已在伺服器散熱風扇馬達控制晶片領域居領先地位，偉詮電董事會3月上旬決議以股分轉換方式取得陞達科流通在外全部股權，以每1.6股偉詮電普通股，換得陞達科1股普通股，期能發揮規模經濟效益、提升經營效率及競爭力。（編輯：張均懋）1140326