中華車：年底準備量產三菱新車 溝通汽車關稅議題

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（中央社記者鍾榮峰台北26日電）中華車今天表示，8月將推出自主研發電動商用車，今年底前完成日本三菱（Mitsubishi）品牌新款小型休旅車量產準備。在汽車進口關稅調降議題，中華車表示，配合政府研擬對策持續溝通討論，這牽動台灣汽車產業30萬名從業人口。

中華車下午受邀參加券商舉行線上法人說明會，發言人暨副總經理錢經武指出，2024年台灣汽車市場銷售衰退，但中華車內銷（含代工）銷售實績5.2萬輛，與2023年相當，銷售穩定。

展望今年銷售目標，錢經武預估，中華車今年銷售（提車）目標為4.9萬輛，領牌市場占有率目標10%。

在新車銷售，錢經武表示，中華車8月將推出自主研發電動商用車ET35品牌新車上市，擴大在新能源產品市場布局。

中華車說明，ET35電動車專用平台，搭載在地化電池組及一體式後軸電驅動系統，策略採用在地關鍵系統及零配件，推動電動貨車在地化自動駕駛LEVEL 2系統落地量產。

錢經武透露，今年底前日本三菱（Mitsubishi）品牌新車將量產，準備三菱新款小型休旅車的量產準備工作，強化產品組合。

在電動物流車，錢經武表示，工研院攜手中華車組成電動物流ESG聯盟，共同開發符合物流運營需求的電動車軟硬體整合方案。

法人問及MG車款銷售狀況，錢經武指出，ZS 1.5L旗艦版已符合規範正常銷售，今年1月HS 1.5T旗艦版符合規範後，持續正常銷售；HS 2.0T旗艦版、HS PHEV旗艦版推動自製率提升計畫，中華車持續協助MG品牌，加速提升在地化供應鏈合作價值比率。

談到汽車進口關稅調降議題，錢經武指出，這不只影響中華車單一公司，車輛公會持續與政府溝通討論，中華車也會配合政府研擬對策。

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錢經武表示，汽車進口關稅若大幅降低，牽動台灣汽車產業30萬名從業人口，中華車未來會持續溝通，希望相關議題朝向好的方向發展。

法人指出，MG車款提升國產化比例，牽動中華車整體毛利率表現，主要是材料成本上漲。（編輯：張均懋）1140326