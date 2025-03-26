囤房稅2.0 財部放寬災損房屋申報、適用減免稅期間

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（中央社記者張璦台北26日電）囤房稅2.0今年5月正式開徵，依規定，若為災損嚴重房屋，民眾應在開徵前40天申報，才能適用房屋稅減免，考量災害可能發生於申報截止期限之後，財政部今天宣布，放寬逾期申報房屋毀損情形者，可自當年期適用減免，且房屋完成修復當年期，也可適用減免。

房屋稅課稅所屬期間，是指前一年7月1日起至當年6月30日止。囤房稅2.0新制上路，如果是受重大災害毀損等符合減免房屋稅規定的房屋，納稅義務人應於每期房屋稅開徵40天以前（即當年3月22日以前；今年因逢假日，延至3月24日前）申報，才能適用減免，若逾期申報，則從下一期開始適用。

不過，若災害發生於申報截止期限之後，即3月23日至6月30日期間，可能發生如何減免房屋稅相關疑義。

為此，財政部今天發布解釋令，明定房屋稅自114年期起，房屋如果受重大災害毀損，符合免徵（毀損面積達5成以上），或減半徵收（毀損面積3成以上、但不及5成）規定者，自災害發生當年期至減免原因消滅當年期止，減免各年期房屋稅；納稅義務人逾期申報房屋毀損情形者，亦自當年期適用。

財政部官員舉例，假設納稅義務人房屋於114年5月1日受重大災害，毀損面積達5成以上，意味此屋是在114年期房屋稅減免申報期限以後（即114年3月24日以後）受重大災害毀損，則114年期房屋稅得免徵；若於114年10月修復完成、減免原因消滅，由於時間上已屬於115年期房屋稅，因此115年期房屋稅也得免徵。

此外，財政部同步針對依「都市更新條例」、「都市危險及老舊建築物加速重建條例」、「新市鎮開發條例」等規定，可減免房屋稅的房屋，核釋其減免房屋稅的起算時點，以及若遇某一年期房屋稅，有部分月份適用較高減徵比率、另有部分月份不適用減徵，則當期減徵比率仍從高適用。

官員舉例，符合「都市更新條例」規定的重建房屋A屋，房屋稅起課年月為113年10月，可自113年10月起，減半徵收房屋稅2年、即24個月。

114年期房屋稅，也就是113年7月1日至114年6月30日這一期間當中，A屋有9個月適用50%減徵比率，到了115年期，A屋適用50%減徵比率的期間已達21個月，意味116年期的頭3個月，即115年7月至115年9月，仍可享50%減徵比率，當期後9個月減徵比率則為0%。由於房屋稅採按年課徵，所以116年適用減徵比率，擇高適用50%。

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另外，財政部亦發布解釋令，房屋若於課稅所屬期間首日使用情形變更，導致稅額增加，則自當年期起按首日使用情形適用相應稅率課徵房屋稅。

官員舉例，納稅義務人的B房屋114年6月30日以前供自住住家用，適用稅率1.2%，但於114年7月1日，也就是115年期房屋稅課稅期間首日，變更為營業用（稅率3%），且115年期全年期未再變更，則B屋應自115年期起，按營業用稅率課徵房屋稅，納稅義務人並應於開徵40天前（原為115年3月22日，因適逢假日，順延至3月23日）以前向當地主管稽徵機關申報。（編輯：翟思嘉）1140326